Chile.- Campaña Viajero Responsable entrega recomendaciones por emergencias en exterior

Santiago, 19 de julio 2024 Falla mundial de Microsoft provoca problemas en aeropuertos, hospitales, bancos y empresas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó campaña al inicio de vacaciones de invierno. Advirtió que los consulados no pueden asumir gastos de hospitalización, multas, repatriación de viajeros y abogados, entre otros.

En el inicio de las vacaciones de invierno para miles de familias, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó la campaña Viajero Responsable, con recomendaciones a los chilenos que viajan fuera del país sobre cómo prepararse o qué hacer ante una emergencia.

Queremos hacer un llamado muy simple, pero muy importante: prepárense para viajar informados y planeen adecuadamente sus viajes , indicó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Entre las sugerencias que entrega la campaña se encuentran:

- Contratar un seguro de viaje.

- Revisar la vigencia del pasaporte y/o de la cédula de identidad.

- Verificar los requisitos de ingreso a los países de destino.

- Viajar con los recursos suficientes para imprevistos o emergencias.

- Identificar el consulado chileno más cercano al lugar que se visitará en www.consulado.gob.cl/redes/chile-en-el-mundo.

La campaña recomienda tener presente que los consulados son de gran ayuda para los chilenos que se encuentran en el exterior, pero tienen facultades limitadas: pueden entregar documentos provisorios que permitan el regreso a Chile, contactar a familiares de un connacional afectado o ubicar a chilenos en situación de vulnerabilidad en el extranjero.

Sin embargo, los consulados no pueden asumir gastos de hospitalización, multas, repatriación de viajeros y abogados, entre otros. Tampoco pueden involucrarse en asuntos de otros Estados, intervenir ante la decisión del país de denegar un ingreso o realizar gestiones en representación de un connacional ante bancos, hoteles u otras entidades.

Por último, el ministro Pérez Mackenna abordó la importancia de comportarse de manera adecuada en el extranjero: Cada chileno que sale del país se convierte en un embajador más y su misión es dejar muy bien representado a Chile, cumpliendo con las normativas de los países que visiten y respetando sus leyes, que muchas veces difieren de las nuestras .