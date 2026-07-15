Canciller alemán, Friedrich Merz, pide a EEUU no interferir en las elecciones

24/02/2025. London, United Kingdom. Prime Minister Keir Starmer calls Friedrich Merz from his office in 10 Downing Street to congratulate him on his party's election success in the German election. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street - Simon Dawson / No 10 Downing Street

Santiago 15 Jul. (ATON) -

"Nosotros no interferimos en las suyas, así que no quiero que el Gobierno de Estados Unidos o las instituciones cercanas al mismo interfieran en ninguna de las elecciones alemanas", afirmó en conferencia de prensa la autoridad alemana.

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró este miércoles que espera que el Gobierno estadounidense no intervenga en las elecciones regionales previstas para el próximo mes de septiembre en los estados federados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt, además de en la ciudad de Berlín.

"Nosotros no interferimos en las suyas, así que no quiero que el Gobierno de Estados Unidos o las instituciones cercanas al mismo interfieran en ninguna de las elecciones alemanas", afirmó Merz en una rueda de prensa. "No intervengan", solicitó.

En este sentido, hizo hincapié en que "financiar partidos políticos desde el extranjero es ilegal", según informaciones recogidas por la cadena de televisión alemana ZDF.

A tan solo dos meses de que se celebren las elecciones, las encuestas sobre intención de voto apuntan a que podría ser el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el ganador de los comicios en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ambos estados del este del país.

Esto podría hacer que la polémica formación, que se encuentra incluso en el punto de mira de los servicios de Inteligencia alemanes por su postura extremista, gobierne por primera vez en su historia uno de los 16 estados federados que componen el país.