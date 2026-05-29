Canciller por Bolivia: "Está en mis metas tener la mejor relación con ellos"

Santiago, 28 de mayo de 2026. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Perez Mackenna, encabeza en la inauguracion de la Reunion de Alto Nivel Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Diego Martin/Aton - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a la Cumbre Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional que se realizó en Santiago y donde estuvieron presentes representantes de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, comentó sobre la Cumbre Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional que se realizó en Santiago y donde estuvieron presentes representantes de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador.

En conversación con Duna, Pérez señaló que ayer tuvimos la primera reunión que fue muy exitosa. Esto no solo sirve para atacar el tema específico, sino que además para establecer relaciones de confianza .

Y detalló que llegaron a un acuerdo "de que en los próximos 90 días organismos técnicos tienen que preparar proposiciones concretas que sean medibles y verificables respecto de avances en materias de seguridad".

En cuanto a la relación bilateral con Bolivia, el canciller sostuvo que "lo importante es ir resolviendo los problemas, sentarnos a conversar, establecer relaciones de amistas y de confianza, y vernos cara a cara. Eso es lo que hemos estado haciendo desde febrero de este año, porque la primera vez que me junté con el canciller de Bolivia fue en febrero, antes que yo asumiera".

En esta línea, afirmó que "está en mis metas tener la mejor relación con ellos y avanzar en la confianza al punto de que consigamos todos los objetivos con la situación actual".

"El Presidente Kast siempre dice 'si a Bolivia le va bien a Chile le va bien'. Si a nuestros vecinos les va bien a nosotros nos va a mejor, tenemos que dejar las diferencias atrás, concentrarnos en lo que nos une y trabajar en ese sentido", subrayó.

Consultado por la situación política del país vecino, dijo que ven "con preocupación esto y hemos llamado al diálogo, a la resolución de los conflictos por la vía de la conversación y hemos mandado ayuda humanitaria. Vamos a seguir apoyando a Bolivia en su proceso democrático".

Sobre la posibilidad de restablecer las relaciones consulares con Venezuela, el secretario de Estado explicó que "la primera conversación fue con motivo de la CELAC, donde me tocó dialogar con el canciller de este país y me quedé con la sensación de que era posible el restablecimiento de las relaciones consulares".

Cuando conversé con el canciller, lo vi muy bien dispuesto. Mi primera impresión fue buena , indicó el ministro.