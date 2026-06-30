Canciller boliviano adelanta acuerdos con Chile en la cumbre del Mercosur

Santiago, 28 de mayo de 2026. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Perez Mackenna, junto con ministros entregan declaraciones al cierre de la Reunion de Alto Nivel Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

"Vamos a hacer anuncios muy importantes a muy corto plazo en la reunión bilateral con Chile para poder dar ya vida a muchos de los acuerdos que le permitan a Chile y Bolivia montar una infraestructura de conectividad", señaló el canciller boliviano Fernando Aramayo.

El canciller boliviano Fernando Aramayo informó que su país y Chile están preparando un conjunto de acuerdos que buscarán impulsar proyectos de infraestructura para reforzar la conectividad entre ambas naciones, y mejorar la integración y el progreso a nivel regional.

"Vamos a hacer anuncios muy importantes a muy corto plazo en la reunión bilateral con Chile para poder dar ya vida a muchos de los acuerdos que le permitan a Chile y Bolivia montar una infraestructura de conectividad", señaló Aramayo al diario La Razón.

El canciller es parte de la comitiva boliviana que está participando en la cumbre del Mercosur, que se celebra en Asunción, Paraguay, y que es encabezada por el presidente Rodrigo Paz. La comitiva de Chile es liderada por el Presidente José Antonio Kast.

Según Aramayo, la participación de Bolivia busca consolidar mecanismos de cooperación que promuevan el desarrollo compartido y fortalezcan la inserción del país en los procesos de integración regional, especialmente en materia de comercio, infraestructura y conectividad.

En tanto, el presidente Paz recordó que en encuentros previos con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y con el mandatario chileno planteó que Bolivia puede convertirse en una ruta clave para conectar los mercados del Pacífico.

También sostuvo que una mayor circulación de mercancías por territorio boliviano podría convertir al país en un centro de distribución, producción y servicios logísticos, con especial protagonismo para Cochabamba por su ubicación estratégica.