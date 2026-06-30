Canciller descarta tener información de hostigamientos de militares en Venezuela

Santiago 18 de junio 2026. Punto de prensa luego de reunion entre el Presidente de la Republica y autoridades por situacion de menores haitianos. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dijo no tener información sobre la acusación de la organización "Topos de Chile" sobre presuntos hostigamiento por parte de militares en Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dijo no tener información sobre la acusación de la organización "Topos de Chile" sobre presuntos hostigamiento por parte de militares en Venezuela.

La autoridad mencionó que el jueves pasado concurrió al Grupo 10 de la Fach para "despedir a un total de 47 rescatistas de una división que se llama USAR".

"Ellos son bomberos, son médicos, son ingenieros, que son especialistas en esto, viajaron, obviamente, coordinados con el gobierno de Venezuela a ayudar", explicó.

El canciller afirmó que "han hecho un trabajo increíble y no hemos tenido ningún problema con ellos" y destacó que fuimos a ayudar y en eso estamos concentrados; en ayudar por razones humanitarias al pueblo de Venezuela que está pasando por un periodo crítico, y no tengo información, por lo menos a nivel de la Cancillería, de estos temas".

Asimismo, el secretario de Estado señaló que cuentan con un enviado especial de la Cancillería que se encuentra en Caracas con quien está en contacto varias veces al día, "preguntándole justamente por su seguridad, por cómo está funcionando la ciudad, el acceso a cosas básicas como agua, como alimento, las conversaciones que él ha podido sostener con la autoridad venezolana".

"Todo, la verdad, funciona con un grado de coordinación y de apoyo muy significativo. Así que, por el lado mío, por lo menos les puedo decir que la misión se ha ido cumpliendo perfectamente", sentenció el canciller.