Canciller dice que en el Gobierno anterior "había tensiones con Estados Unidos"

Chile.- Canciller descarta tener información de hostigamientos de militares en Venezuela - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el canciller manifestó que "fue una reunión estupenda", donde "tocamos todos los temas: seguridad, crecimiento económico, el plan de promover a Chile en el extranjero con 'Choose Chile' y la verdad que le gustó, lo encontró súper creativo".

Pérez Mackenna dijo que "en el Gobierno anterior nos habíamos alejado de lo que había sido la política de Estado y había tensiones con Estados Unidos".

"Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando un poco de las relaciones históricas que siempre hemos tenido con Estados Unidos, esa era mi visión", expresó.

Asimismo, señaló que Rubio "nos recibió con un cariño muy especial que agradezco, nos escuchó, nos planteó temas interesantes, vimos la posibilidad de seguir trabajando juntos en materia de crecimiento e inversión y, por supuesto, el camino que tenemos que recorrer".

Respecto a la polémica por el cable submarino entre China y Chile que terminó con que Estados Unidos le revocara la visa al entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, la autoridad afirmó que "no fue tema de interés" y descartó que este tema este cerrado. "Es un tema que se está estudiando (...) no es algo que haya llegado a mi consideración, y cuando llegue lo evaluaremos en el mejor interés de Chile".

Por último, mencionó que no conversaron sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y recordó que "nosotros lo que dijimos es que no íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata y, si gana, la vamos a felicitar y trabajar con ella".