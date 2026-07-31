Canciller espera una rápida normalización de las relaciones con Venezuela

Valparaiso, 24 de marzo 2026 Punto de prensa del Canciller Francisco Perez Mackenna en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 31 Jul. (ATON) -

"Hoy día el foco son las relaciones consulares y los servicios a estas 700.000 personas que viven en Chile y que desde hace dos años no han podido resolver sus problemas", dijo el ministro Francisco Pérez Mackenna.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, apostó a un proceso rápido de normalización de las relaciones diplomáticas con Venezuela, anunciada ayer por ambos gobiernos, después de dos años del rompimiento unilateral por parte del régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista con radio Infinita, el canciller enfatizó que "hoy día el foco son las relaciones consulares y los servicios a estas 700.000 personas que viven en Chile y que desde hace dos años no han podido resolver sus problemas".

"Son 700.000 venezolanos en Chile, más de 25.000 chilenos en Venezuela, que se encontraron sin servicios consulares. Tenemos nuestra embajada cerrada, entonces, para abrirla, hay que empezar a dotarla de los recursos que necesitan para poder dar estos servicios", añadió.

"Estamos hablando de visas, pasaporte, validación de títulos profesionales, una serie de cosas que requieren un cierto apoyo y una estructura desde informática hasta física de las personas en terreno", agregó.

También recalcó que "vamos a abrir las puertas cuando estemos listos, pero empezamos a trabajar en prepararnos para abrir esas puertas a partir de este fin de semana, donde va a viajar a Caracas un equipo de la Cancillería para empezar a trabajar en esto".