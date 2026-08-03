Canciller inicia visita a Brasil para promover agenda de seguridad y comercio

Chile.- Pérez Mackenna por critica de ministros a EEUU: "Cancillería es la que negocia" - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

La agenda contempla reuniones políticas de alto nivel, con gremios y empresarios. Brasil es el principal socio comercial de Chile en América Latina, el tercero a nivel global y el mayor destino de las inversiones chilenas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, inicia este lunes una visita de tres días a Brasil para sostener reuniones políticas de alto nivel y promover el comercio y la inversión.

En Brasilia, el ministro tendrá una reunión con su par brasileño, Mauro Vieira, para profundizar los lazos entre Chile y Brasil en áreas de interés para ambos países como seguridad y defensa, minería, energía, ciencia, cooperación antártica e inteligencia artificial.

En el encuentro también se abordarán los avances del Corredor Bioceánico Vial, proyecto impulsado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile para unir los puertos del Atlántico y el Pacífico, fortaleciendo la economía y el intercambio de estos países.

Luego, continuará su agenda en Sao Paulo, donde sostendrá encuentros con el gobernador de dicho Estado, Tarcísio de Freitas, y con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), y participará de un encuentro con empresarios chilenos y brasileños para promover el comercio bilateral y la inversión en Chile.

Brasil es un socio clave en la región, tenemos una alianza sólida y oportunidades para seguir profundizando la colaboración en áreas de interés para ambos países como seguridad y defensa, atraer inversión y ampliar nuestra presencia comercial , sostuvo el canciller.

Chile ofrece estabilidad, dinamismo y un entorno propicio para los negocios, además de una rica oferta de productos y bienes y servicios de alto valor que pueden seguir consolidándose en ese mercado de más de 200 millones de habitantes , agregó.

El embajador de Chile en Brasil, Issa Kort, señaló que dicho país es crucial para los desafíos del Gobierno del Presidente Kast, ya que es fundamental para la coordinación en asuntos de seguridad, migración e integración regional .

Brasil es el principal socio comercial de Chile en América Latina y el tercero a nivel global, con un intercambio bilateral que alcanzó los US$ 12.750 millones en 2025. Es también el principal destino de la inversión chilena en el mundo, con presencia en el retail, la industria forestal y los servicios, y el principal origen de inversiones en la región.