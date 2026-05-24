Publicado 24/05/2026 12:02

Canciller Pérez Mackenna convoca a cita regional contra Delincuencia Organizada

Santiago, 22 de Abril de 2026. Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Perez Mackenna expone en el foro economico Latam Focus 2026 en centro de eventos Isidora 3000 Diego Martin/Aton Chile
Santiago, 22 de Abril de 2026. Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Perez Mackenna expone en el foro economico Latam Focus 2026 en centro de eventos Isidora 3000 Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

El encuentro reunirá el 28 de mayo en Santiago a ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de cinco países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó en esta jornada que convocó para el próximo jueves 28 de mayo a una reunión de alto nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que participarán Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y nuestro país.

El encuentro, que se realizará en Santiago, buscará generar una coordinación que permita enfrentar a la delincuencia organizada transnacional y al narcotráfico.

En la cita participarán los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva; el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco; la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown; los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior de Perú, Carlos Pareja y José Zapata Morante, y los ministros Pérez Mackenna y Martín Arrau, de Seguridad Pública, por Chile.

Se espera que durante el encuentro se acuerde un documento con medidas concretas, medibles y verificables, en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

El ministro Pérez Mackenna señaló que "la delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países y la seguridad de las personas".

Y añadió que "debido a su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos de los países de manera individual son insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política y técnica, interoperabilidad institucional e intercambio oportuno de información. La clave es la unidad".

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