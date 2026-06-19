Valparaiso, 24 de marzo 2026 El canciller Francisco Perez Mackenna durante la comision de Relaciones Exteriores de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

"En línea con la instrucción del Presidente José Antonio Kast, el ministro Pérez Mackenna ha establecido que es de máxima urgencia el esclarecimiento de los hechos y ha mandatado a todas las reparticiones a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público y la PDI", declaró.

La Cancillería anunció hoy que enviará un equipo a Haití para evaluar los procesos del consulado chileno, tras el caso del ingreso masivo de niños de esa nacionalidad a nuestro país como parte del plan de reunificación familiar entre 2022 y 2025.

En una declaración, la Cancillería señaló que "los consulados de Chile en el exterior no tramitan visas de reunificación familiar. Este trámite se realiza en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig)"

Añadió que "en mayo de 2024, y de manera retroactiva al 2022, a través de un memorándum, el Sermig determinó flexibilizar la presentación de documentos para ciudadanos haitianos y estableció que, 'para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití".

Agregó que "en paralelo, en 2025, se observó un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití. Para indagar eventuales irregularidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI".

Luego, anunció que "el ministro Francisco Pérez Mackenna también dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones", y que "la Cancillería, en coordinación con todos los ministerios involucrados, está colaborando activamente con la investigación de la fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes".

Finalmente, expresó que "en línea con la instrucción del Presidente José Antonio Kast, el ministro Pérez Mackenna ha establecido que es de máxima urgencia para la Cancillería el esclarecimiento de los hechos y ha mandatado a todas las reparticiones a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público y la PDI".