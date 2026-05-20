Cancillería expresó "malestar" a Israel "por trato denigrante" a chilenos

Santiago, 5 de febrero 2020 El vocero de la Aces Victor Chanfreau realiza un balance general de las movilizaciones por el fin a la PSU. Se denuncian irregularidades del proceso y se detalla el caso de la detencion de una integrante de la asamblea que - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

Los chilenos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau (en la foto) e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes viajaban a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza, fueron detenidos por fuerzas israelitas.

El ministerio de Relaciones Exteriores expresó su malestar contra Israel por la detención de los chilenos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau (en la foto) e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes viajaban a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza.

Cancillería, a través de un comunicado, expresó que en relación con la detención por las autoridades israelíes de los chilenos que se dirigían en la flotilla Sumud a Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel .

El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad , agregó la declaración pública.

Este comunicado de cancillería se publicó dos días después de que se conociera la detención de los ciudadanos chilenos y justo después de que la comunidad palestina en Chile criticara el silencio del Gobierno.