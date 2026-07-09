Cancillería informó que Países Bajos autorizó extradición de exalcaldesa Rojo

Santiago, 24 de marzo de 2022. ARCHIVO Karen Rojo se fuga del pais para evitar condena efectiva, tras el fallo de la Corte Suprema. Ramon Monroy/Aton Chile - RAMON MONROY/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

La exjefa comunal de Antofagasta, Karen Rojo, abandonó el país tras ser condenada a cinco años y un día de presidio por fraude al fisco, y fue detenida en Países Bajos en julio de 2022.

La Cancillería informó que las autoridades de Países Bajos aprobaron la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, condenada en nuestro país por fraude al fisco.

El Ministerio de Relaciones Exteriores notificó de esta decisión a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y se enviaron los antecedentes a Interpol Chile para que viaje a Europa.

Rojo abandonó el país tras ser condenada a cinco años y un día de presidio por fraude al fisco, y fue detenida en Países Bajos en julio de 2022.

Desde esa fecha permanece permanece recluida en una cárcel de mujeres de Países Bajos, a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.

La exalcaldesa de Antofagasta fue encontrada culpable de contratar servicios de asesoría política con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) por $24 millones, con el objetivo de su reelección en 2016.