Carabinero de franco abatió a delincuente tras robo en Quilicura

Archivo - Chile.- Asaltantes mataron a joven de 23 años en una vivienda de Huechuraba - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 2 Ago. (ATON) -

Un carabinero de franco abatió a un delincuente que había protagonizado un asalto a una pareja en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Un carabinero de franco abatió a un delincuente que había protagonizado un asalto a una pareja en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 01:00 horas de este domingo en calle Cancha Rayada, cuando el sujeto intimidó con un arma de fuego a la pareja que se encontraba a bordo de un vehículo, sustrayéndole diversas especies.

Tras este robo, el individuo se dio a la fuga, momento en que el funcionario policial, al escuchar los gritos de la víctima, sale de su vivienda portando su arma de fuego.

El fiscal Javier Mayer Lacalle señaló que "las víctimas fueron auxiliadas por funcionarios municipales, mientras que los gritos alertaron a un vecino y a un carabinero que estaba de civil, quien inicia una persecución para dar con el sujeto".

De acuerdo a lo detallado por el subcomisario Sebastián Arenas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, el hombre "apunta al funcionario policial, sin embargo, este actúa primero y efectúa al menos tres disparos, impactando a la región torácica de este sujeto, quien fallece en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones".

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes en este caso.