Carabinero mató de un disparo a conductor que intentó atropellarlo en un control

Chile.- Banda robó vehículo con guagua de 4 meses a bordo: Cortacorriente frustró escape - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

El incidente se registró a las 21 horas en calle Luz del Alba, comuna de Recoleta, donde efectivos de Radiopatrullas se encontraban realizando controles aleatorios preventivos.

El conductor de un taxi colectivo fue abatido de un disparo anoche en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, por un carabinero que repelió un intento de atropello en una fiscalización vehicular.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho se registró a las 21 horas en calle Luz del Alba, donde efectivos de Radiopatrullas se encontraban realizando controles aleatorios preventivos.

En esas circunstancias, un sujeto intentó arrollar a los funcionarios para evadir el control y uno de ellos le disparó con su arma de servicio para resguardar su seguridad y la del grupo.

El conductor recibió un impacto en el tórax que le provocó la muerte en el mismo lugar. Antes de detenerse, el sujeto abatido colisionó a otros vehículos estacionados.

Sobre lo sucedido, el teniente coronel Pablo Farías informó que el conductor "intenta atropellar a uno de los carabineros, el cual hace uso en dos oportunidades de su armamento de servicio, provocando lamentablemente el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona".

Posteriormente, se informó que el sujeto fallecido tenía 45 años y que registraba antecedentes por robo, lesiones y amenazas, con una orden vigente por el delito de hurto simple.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.