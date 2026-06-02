Carabineros abatió a sujeto que intentó atropellar y disparar contra funcionaria

Chile.- Balearon a carabinero de franco en "encerrona": Grave pero fuera de riesgo vital - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Los hechos ocurrieron a las 23:50 horas en la comuna de Independencia, donde personal policial intentó fiscalizar a un sujeto en un vehículo de color rojo que se encontraba manipulando un arma y que fue denunciado por los vecinos del sector. Tras sr herido, murió en el Hospital San José.

En el Hospital San José murió hoy en la madrugada un hombre de 29 años, con antecedentes penales, baleado en la comuna de Independencia de la Región Metropolitana luego de intentar atropellar y de disparar a una carabinera en una fiscalización. La fiscalía acreditó legítima defensa.

Los hechos ocurrieron a las 23:50 horas en calle Cruz, donde personal policial intentó fiscalizar a un sujeto en un vehículo de color rojo que se encontraba manipulando un arma y que fue denunciado por los vecinos del sector.

En el momento en que los efectivos procedían a controlar al sospechoso, el sujeto retrocedió violentamente e intentó arrollar y disparar a una carabinera. El policía acompañante hizo uso de su arma de servicio y lo hirió de un disparo en el tórax.

El sujeto fue trasladado de inmediato al Hospital San José, donde falleció durante la madrugada. Luego en el vehículo del abatido se encontró un arma. Por instrucciones de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, el caso será investigado por la PDI.

Al respecto, el fisca Gonzalo Gutiérrez señaló que "por ahora, todo apuntaría a que existiría una legítima defensa o, en este caso, un evidente intento de desenfundar un arma, y actuó este funcionario policial reaccionando a esto".