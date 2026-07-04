Carabineros detiene a 2 extranjeros con antecedentes por disparar en la calle

Santiago, 5 de juio 20024 La ministra del Interior, junto al general director de Carabineros, visita modulos practicos de la Escuela de Formacion de Carabineros. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Jul. (ATON) -

Los hechos se remontan al pasado miércoles 24 de junio y ocurrió en la intersección de las calles Morandé con San Pablo, comuna de Santiago, cuando dos hombres que se movilizaban en un scooter repentinamente efectuaron disparos en plena vía pública.

Carabineros detuvo a dos jóvenes extranjeros que habían disparado en el centro de Santiago mientras se trasladaban en un scooter. En el operativo, la policía recuperó un arma de fuego que había sido sustraída.

Fue a través de la denuncia de transeúntes, que fueron tanto testigos como posibles víctimas, lo que permitió a Carabineros identificar y detener a los presuntos responsables del ilícito.

Los hechos se remontan al pasado miércoles 24 de junio y ocurrió en la intersección de las calles Morandé con San Pablo, comuna de Santiago, cuando dos hombres que se movilizaban en un scooter repentinamente efectuaron disparos en plena vía pública.

Carabineros de la Sección de Investigación Policial de la zona Metropolitana encabezó la indagatoria donde mediante el empadronamiento de testigos y análisis de cámaras de televigilancia, identificaron a los dos sujetos y sus domicilios.

El teniente Gustavo Uribe, Oficial de Ronda de la Prefectura Central, explicó que tras diversas diligencias investigativas se realizó un allanamiento que culminó con dos sujetos detenidos, recuperando un armamento, munición y el scooter en el que se movilizaban .

El operativo policial consistió en dar cumplimiento a una orden de entrada y registro en domicilios ubicados en la comuna de Independencia, donde se incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 9x19mm, con su respectivo cargador y con 15 cartuchos. Además, las vestimentas ocupadas el día de los hechos.

Los imputados, de 18 y 16 años, nacionalidad venezolana y con antecedentes por robo con violencia, pasarán durante esta jornada de sábado a control de detención por los delitos de disparos injustificados en la vía pública y porte ilegal de arma de fuego.