Carabineros fueron baleados durante procedimiento en Valdivia

Santiago 25 de octubre 2024. Imagenes referenciales de carabineros en plaza de armas de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

Dos funcionarios de Carabineros fueron baleados en horas de la tarde de este miércoles durante un procedimiento en el sector costero de Valdivia, Región de Los Ríos.

Dos funcionarios de Carabineros fueron baleados en horas de la tarde de este miércoles durante un procedimiento en el sector costero de Valdivia, Región de Los Ríos.

Según información preliminar, se trata de dos funcionarios del GOPE, quienes se encontraban participando de un operativo en el sector de Punucapa. Uno de los carabineros habría resultado herido en su rostro.

Este hecho fue condenado por el Presidente José Antonio Kast, quien a través de su cuenta de x manifestó que "el violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. El Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros".

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, suspendió su gira por la frontera norte del país y sostuvo que "no vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables".

"Quien dispara contra un Carabinero no sólo ataca a una persona: ataca directamente al Estado de Chile y a todos los chilenos. Nuestro respaldo a Carabineros es absoluto. Suspendo mi agenda en el norte para viajar a Valdivia y acompañar a la institución y sus familias", indicó.