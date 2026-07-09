Carabineros llevaron a detenido a cajero para cobrar soborno pero no tenía plata

Archivo - Chile.- Dictan prisión preventiva para dos extranjeros por secuestro extorsivo y hurto - Cristobal Basaure/Aton Chile - Archivo

Santiago 9 Jul. (ATON) -

Al no lograr concretar giros en efectivo, decidieron conducirlo a la unidad policial en calidad de detenido, donde éste denunció el hecho. Fueron dados de baja y quedaron en prisión preventiva.

El Juzgado de Garantía de Ovalle dejó en prisión preventiva a los exfuncionarios de Carabineros L.A.A.R. y F.A.L.A., imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de cohecho, perpetrado el martes en esa comuna de la Región de Coquimbo.

En la audiencia de formalización, el magistrado Daniel Encina Mancilla ordenó el ingreso en prisión de ambos por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

Al resolver la privación de libertad de los expolicías, el juez Encina Mancilla consideró que "han cometido infracciones que merman la institucionalidad de la figura de Carabineros de Chile, entendiendo que sin perjuicio de la existencia de una irreprochable conducta anterior y los antecedentes que da cuenta la defensa de posibles felicitaciones, existe una gravedad del hecho".

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 22 horas del 7 de julio de 2026, los imputados L.A.A.R. y F.A.L.A., funcionarios de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle, fiscalizaron a un ciudadano boliviano que conducía un bus, quien no portaba licencia profesional que lo habilitara para conducir el vehículo mayor.

En dicho contexto, los policías procedieron a solicitarle la suma de $200.000 para evitar la detención. Debido a que el conductor del bus no portaba dicha suma, los imputados lo llevaron en el carro institucional a dos cajeros automáticos.

Al no lograr concretar giros en efectivo, decidieron conducirlo a la unidad policial en calidad de detenido, donde éste denunció el hecho.