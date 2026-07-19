Carmona cuestiona la megarreforma y confirma ofensiva opositora ante el TC

Santiago, 09 de Julio del 2026. Se reúnen las y los presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición con abogados constitucionalistas para abordar la mega reforma y su constitucionalidad. En la imagen Lautaro Carmona. Luis Quinteros/Aton - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El presidente del Partido Comunista afirmó que la iniciativa reducirá los ingresos fiscales y confirmó que la oposición prepara una presentación ante el Tribunal Constitucional.

La oposición prepara una nueva ofensiva contra la megarreforma promovida por el Ejecutivo. Esta vez, los partidos trabajan en una presentación ante el Tribunal Constitucional para cuestionar determinados aspectos del proyecto, según confirmó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

En una entrevista con Radio Nuevo Mundo, el dirigente acusó que la iniciativa favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos y advirtió que la disminución de la recaudación fiscal terminará afectando a trabajadores y sectores medios. Todas las medidas que fueron tomadas fueron en beneficio de ellos , afirmó Carmona, al referirse al gran capital .

Uno de sus principales cuestionamientos se concentró en la rebaja de impuestos considerada en la discusión. A juicio del timonel comunista, no existen antecedentes que permitan asegurar que una mayor rentabilidad para las empresas se traducirá automáticamente en nuevas inversiones. No está demostrado en ninguna parte del mundo que eso vaya a ser así , señaló.

Luego agregó que la velocidad con que tú quitas ingreso al fisco por la vía de achicar el pago de impuestos es mucho más rápida que la vía de tratar de equiparar con otros ingresos que no son impuestos .

Oposición prepara presentación ante el TC

Carmona reconoció que existen diferencias entre las colectividades opositoras. Sin embargo, destacó que estas coincidieron en rechazar la idea de legislar y actualmente avanzan en la elaboración de una estrategia jurídica contra el proyecto. Los partidos de oposición tenemos un acuerdo, se está trabajando, vamos a tener una reunión para terminar de afinar el texto que va a representarlo destacados juristas , indicó.

Por parte del Partido Comunista, el representante en este proceso será Jaime Gajardo Falcón. El objetivo del requerimiento será impugnar aquellos contenidos que, según Carmona, podrían contravenir la Constitución y que la desafían sin ninguna duda desde el punto de vista estrictamente jurídico .

El dirigente insistió en que la propuesta del Gobierno provocaría consecuencias perjudiciales y anticipó que la oposición buscará exponer sus efectos en las diferentes áreas eventualmente afectadas. Es un mal proyecto, un proyecto que le hace mal al futuro de Chile , afirmó.

En ese sentido, planteó que será necesario analizar sector a sector las repercusiones que tendría la iniciativa sobre las finanzas públicas, el presupuesto estatal y las políticas sociales.

El líder comunista sostuvo que la discusión no debe quedar limitada al ámbito legislativo o constitucional, sino que también debe desarrollarse en los planos político, económico y social. Por ello, llamó a las fuerzas progresistas y de izquierda a construir una respuesta programática frente a la agenda del Ejecutivo.

Durante la entrevista, Carmona vinculó la megarreforma con una orientación destinada a fortalecer la participación del sector privado y profundizar el modelo de Estado subsidiario.

También responsabilizó políticamente al presidente José Antonio Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por impulsar una agenda que, desde su perspectiva, recupera elementos del modelo neoliberal implementado durante la dictadura. Lo que está haciendo el gobierno de Kast hoy día es volver lo que más se pueda a ese origen. Por eso que se pone tan fuerte el Estado subsidiario , afirmó.

Finalmente, advirtió que esta orientación podría ampliar la presencia privada en sectores que han permanecido bajo responsabilidad estatal. Y ahí está el debate respecto al cobre y el litio. Ahí está el debate respecto a la ENAP, a la ENAMI , concluyó.