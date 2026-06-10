Carmona y embargos por el CAE: "El gobierno se ha hecho un problema gratis"

Santiago, 18 de mayo de 2026. Se reunen Presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El presidente del Partido Comunista indicó que las acciones que lleva a cabo la Tesorería General de la República son "un abuso de poder".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó el embargo de cuentas a deudores del Crédito con Aval del Estado, CAE, como "un abuso de poder".

En entrevista con Radio Infinita, señaló que "el gobierno se ha hecho de un problema gratis, pues hay deudores del CAE que votaron por la izquierda y también que votaron por la derecha, porque fue un sistema para todos quienes estaban en condición de estudiante en ese momento".

"Asumo que desde el punto de vista legal está con cobertura, pero desde el punto de vista político, e incluso desde un punto de vista con cierta sensibilidad y ciertos valores, (el embargo) me parece un abuso de poder", indicó Carmona.

Para el timonel comunista, "lo mejor hubiera sido analizar caso a caso, pero no hubo ninguna consideración".

"Esto va a traer repercusiones y vamos a terminar en un bochorno con efectos humanos muy lamentables que va a quedar anotado en el registro de cuáles son los focos que pone el gobierno a sus prioridades para lograr financiamiento", precisó.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Sobre la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, Lautaro declaró que "parece un ejercicio de activismo político, y creo que el gobierno hace mal en mantenerla latente. Y digo el gobierno, a pesar de que es de una bancada parlamentaria, porque hay una cosa en línea cuando el Presidente señala que los parlamentarios tienen derecho o pueden usar el derecho a la fiscalización, incluyendo la AC".

Según Carmona, "la AC va a ser rechazada. Espero que ello pase en la Cámara de Diputados, y si no, será en el Senado. No le veo ninguna consistencia, coherencia ni solidez a la formulación".

El dirigente opositor precisó que "espero que cuando hayan acusaciones constitucionales sean en mérito de contenidos muy concretos, de faltas que sean efectivamente vulneraciones en conciencia del procedimiento del derecho administrativo y de las obligaciones que tiene cada uno de los cargos, y no un ejercicio a base política".

Y cerró indicando que aguarda que su sector "solo recurra a eso cuando hayan condiciones que, mediante denuncia, o de actuaciones, o de reiteraciones, así lo aconsejan Espero que no tengamos un carnaval de acusaciones".