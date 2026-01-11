Carmona ratifica posición del PC sobre Venezuela y DDHH tras dichos de Jara

Santiago, 10 de Enero de 2025. Ceremonia de inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026, que contará con un discurso del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, además de la presencia de delegaciones y representantes de organizaciones - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 11 Ene. (ATON) -

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las declaraciones de la excandidata presidencial Jeannette Jara en la Fiesta de los Abrazos, donde la dirigente planteó que su sector tenía una tarea pendiente en la promoción de derechos humanos en todos los países, sin importar su bandera.

En el programa Estado Nacional de TVN, Carmona señaló: Yo escucho con respeto las opiniones de Jeannette. Ella es dirigente nacional del partido, miembro de su comisión política y, por lo tanto, también escucho con respeto las opiniones de otros dirigentes nacionales .

No obstante, precisó que Jara, en su rol de candidata presidencial, tenía otra misión: Una cosa es la formulación que hace, que nosotros la respetamos y respaldamos en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia que ha tenido Chile, desde la DC hasta el PC; y otra cosa es el Partido Comunista, que es el partido origen de Jeannette, que tiene su mirada, su posición .

LA MIRADA DEL PC

Carmona recordó que el PC se define por una perspectiva socialista: Forma parte de nuestra formación. Nosotros tenemos una valoración de la lucha que libran los pueblos en la emancipación propia por definiciones propias. Quiero dejar en claro que el Partido Comunista, desde su historia larga, tiene una propuesta para Chile, no para Perú, ni asume la propuesta que tenga ni Cuba, ni Venezuela ni el país que ustedes quieran .

Agregó que las políticas de transformación se hacen de acuerdo a la realidad y al desarrollo de cada pueblo. Y eso ha sido nuestra historia .

DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

Ante el llamado a reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en otros países, Carmona evocó la experiencia del PC en dictadura: Tenemos ahí una historia de ser nosotros testimonios de cómo no se respetan, cuando el capital opera a como dé lugar, los derechos humanos , dijo, recordando la desaparición de dos direcciones completas del partido en 1976.

POSICIÓN SOBRE VENEZUELA

Respecto a la liberación de presos políticos en Venezuela, Carmona fue categórico: Yo represento la opinión del Partido Comunista, toda vez que este tema lo tuvimos en debate en el último pleno del Comité Central previo al día de Año Nuevo, y no hay nada que haya transcurrido y que cambie .

Aunque reconoció que pueden existir distintas miradas, enfatizó: Que el Partido Comunista tenga o no tenga posición, eso está fuera de lugar. La tiene, y la tiene primero sobre el tema de Venezuela .

CRÍTICA A LA INTERVENCIÓN DE EE.UU.

Finalmente, Carmona centró su respuesta en la política exterior de Estados Unidos: No hay nada, absolutamente nada, que justifique la intervención de Estados Unidos , afirmó, mencionando los casos de Panamá, Guatemala, República Dominicana y Chile.

No somos patio trasero, así les guste mucho su doctrina Monroe, no somos parte del territorio norteamericano, somos América completa , remarcó el timonel comunista.