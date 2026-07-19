Carter pide capturar vivos o muertos a responsables de ataques a carabineros

Temuco 19 de julio 2026. Se lleva a cabo el responso funebre del cabo primero, Marcos Cosme, en el Grupo de Formacion de Carabineros de Temuco Ricardo Ulloa/Aton Chile - RICARDO ULLOA/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El parlamentario sostuvo que las condolencias y querellas son insuficientes, además de pedir que se acelere la tramitación de las Reglas del Uso de la Fuerza.

Un endurecimiento de las medidas contra quienes cometan o encubran delitos de extrema gravedad solicitó el senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, luego de la muerte del carabinero Marcos Javier Cosme Barquero.

El parlamentario cuestionó que la respuesta frente a los ataques contra funcionarios policiales se limite a la entrega de condolencias y la presentación de querellas. En ese contexto, emplazó al Gobierno a intensificar la búsqueda y captura de los involucrados.

Ahora tenemos que ir a buscarlos, capturarlos, ¡vivos o muertos! Me da exactamente lo mismo cómo los pillamos, vivos o muertos. Juzgarlos y encarcelarlos de por vida , afirmó en publicación de radio Bio Bio.

Carter sostuvo que el fallecimiento de un integrante de Carabineros no solo afecta a su familia o a la institución, sino que representa una agresión contra el conjunto de la sociedad. También manifestó su preocupación por lo que considera una normalización de este tipo de hechos en el país.

Dedicarse a dar condolencias, a anunciar querellas cuando morían policías. Hoy día este es un mártir que muere en un gobierno por el cual yo voté y yo, de verdad, no solo tengo fe, sino que me comprometo y le exijo también al gobierno que acá no puede ser más condolencias y más querellas , enfatizó.

Cuando un policía cae muerto, muere cada chileno. Un policía es un chileno que viste uniforme en nombre nuestro , agregó.

El senador insistió en que las acciones judiciales anunciadas después de estos hechos deben estar acompañadas de una persecución efectiva y de sanciones más severas contra sus responsables.

En esa línea, adelantó que presentará un proyecto de ley destinado a castigar con la misma pena del autor principal a quienes colaboren, oculten o encubran a personas responsables de delitos de extrema gravedad.

La propuesta también buscará eliminar atenuantes y beneficios penitenciarios en casos como homicidios de funcionarios policiales, secuestros y asesinatos de niños. Según Carter, el sistema penal debe entregar una respuesta más estricta frente a estos crímenes.