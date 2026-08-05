Chile.- Caso Bruma: Cámara aprobó informe sobre mejoras a la seguridad marítima

Talcahuano, 7 de abril de 2025 Familiares de los pescadores desaparecidos de la lancha Bruma, se manifiestan en la Gobernacion Maritima de Talcahuano. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Los diputados respaldaron las conclusiones de la comisión investigadora que constató graves deficiencias en el sistema nacional de búsqueda y rescate, a propósito del denominado caso Bruma.

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó el informe de la Comisión Investigadora sobre Seguridad Marítima y Pesquera, instancia que analizó el denominado caso Bruma , ocurrido en marzo de 2025.

El texto da cuenta de graves falencias estructurales en el Sistema Nacional de Seguridad Marítima y de Búsqueda y Rescate (SAR), deficiencias que afectaron las labores para dar con el paradero de los pescadores desaparecidos, tras ser impactados por la embarcación industrial Cobra .

El documento, informado en Sala por la diputada Marlene Pérez, confirma demoras injustificadas en la activación de protocolos de rescate, carencias tecnológicas críticas y ausencia de coordinación interinstitucional.

Intervinieron en el debate en la Sala Jorge Guzmán, Consuelo Veloso, Álvaro Ortiz, Javier Muñoz y Roberto Celedón. En general, coincidieron en que la investigación relevó la desprotección social de los pescadores artesanales y sus familias, que carecen de seguros obligatorios, encontrándose en un vacío normativo respecto de su estatus laboral.

El informe aprobado precisa que se debe efectuar una serie de modificaciones legales, administrativas y reglamentarias, entre estas destacan las siguientes:

Actualizar la Ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos, para incorporar elementos específicos en situaciones relacionadas al ámbito marítimo.

Fortalecer el deber de auxilio y custodia de evidencia en materia de navegación, para garantizar que, tras un siniestro marítimo, se actúe con el máximo rigor legal y técnico.

Tipificar penalmente la manipulación fraudulenta o destrucción de registros audiovisuales en naves, ya que hoy no existe una sanción penal específica para quienes alteren o eliminen, de manera fraudulenta, registros de bitácora, cámara o videograbación.

Incorpora el deber de denuncia en la Ley de Navegación, en concordancia con el Código Procesal Penal, así como modernizar el Reglamento Nacional de Arqueo de Naves en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de control y vigilancia.

Actualizar la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de la Armada de Chile y la normativa SAR, en orden a impulsar la creación de un centro de respuesta marítima.

Reformar el Código Civil respecto de la declaratoria de muerte presunta, para los trabajadores de la pesca artesanal.