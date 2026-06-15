Caso Codelco: Juzgado acoge querella del diputado Jaime Mulet

Chile.- Trabajadores de Codelco en alerta si deben devolver bonos por US$14,3 millones - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Parlamentario reiteró que la idea no es privatizar la empresa, "pero hay que sacar las manzanas podridas que hay dentro".

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella interpuesta por el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, junto a la diputada Marcela Hernando, del Partido Radical, a propósito de la sobreestimación en 27 mil toneladas en las cifras de producción 2025 de Codelco.

Los parlamentarios pueden ahora hacerse parte del caso y solicitar diligencias para la investigación.

Además, y tras las distintas propuestas de cambios a la minera estatal, el diputado reiteró que"no queremos que se privatice, pero hay que sacar las manzanas podridas que hay dentro".

Luego de ser notificado de que la querella fue acogida a trámite, Mulet explicó que busca "que se averigüe a fondo y se sancione penalmente a los responsables de haber atribuido 27 mil toneladas, generando bonos y otras consecuencias".

Destacó que "con la diputada Marcela Hernando vamos a poder ser parte y pedir diligencias interesantes e importantes, para llegar al fondo de la verdad y sancionar como corresponde a los responsables".

Por último, y ante las distintas propuestas para reajustar a la minera estatal frente al incumplimiento de proyecciones de producción y la subestimación de costos en proyectos, el parlamentario regionalista remarcó que "este es un hecho grave y tenemos que evitar que Codelco se desprestigie, porque hay gente que tiene ganas de privatizarla, lo que no queremos".