Caso Factop: CMF multa a dos administradoras por no resguardar a inversores

Santiago, 15 de octubre 2025. Se efectua audiencia de revision de medidas cautelares de los imputados Luis Hermosilla y Luis Flores, por caso Factop. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

BTG Pactual y Zurich Chile Asset Management recibieron sanciones por no aplicar el debido cuidado en la evaluación de la empresa Factop. El abogado Luis Hermosilla y el clan Sauer están imputado en la causa por delitos tributarios y estafas.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que aplicó una multa de UF 400 a BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos por infringir el artículo 17 de la Ley Única de Fondos, al no aplicar el debido cuidado en la evaluación de la empresa Factop para realizar inversiones indirectas en facturas.

La Administradora también fue sancionada por infringir el artículo 18 de la Ley Única de Fondos, por no informar a los aportantes de BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión y BTG Pactual Liquidez Alternativa Fondo de Inversión y al público en general, el deterioro derivado de la exposición indirecta a través del Fondo de Inversión Privado Facturas I, a facturas relacionadas con Factop.

Asimismo, se aplicó una multa de UF 400 a Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. por infringir el artículo 17 de la Ley Única de Fondos, pues no aplicó el debido cuidado al no exigir que Factop entregara sus estados financieros auditados en forma semestral y por evaluar en forma deficiente las facturas ofrecidas y cedidas por esa entidad.

El caso Factop involucra investigaciones penales por posibles delitos tributarios y estafas mediante la emisión de facturas falsas. Entre los imputados están los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer Rosenwasser, el socio Rodrigo Topelberg, la María Leonarda Villalobos y el abogado Luis Hermosilla.