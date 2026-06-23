Caso San Bernardo: Fiscal investiga banda de menores que cometía tour delictual

Santiago, 23 de junio de 2026. Menor de 12 anos fallece tras encerrona sufrida a su familia en sector Catemito en San Bernardo, al ser arrastrado varios kilomentros luego de intentar escapar y enredarse con el cinturon de seguridad Labocar pericia el - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, quien asumió las primeras diligencias por el caso de San Bernardo, informó que los sujetos involucrados en la muerte del niño de 12 años al perecer estaban cometiendo un tour delictual de oportunidad.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, quien asumió las primeras diligencias por el caso de San Bernardo, informó que los sujetos involucrados en la muerte del niño de 12 años al perecer estaban cometiendo un tour delictual de oportunidad. Los sospechosos serían menores de edad.

"Estamos profundizando en relación a la configuración de una banda de menores de edad que podrían haber participado también en otros ilícitos, tanto anteriores como simultáneos. En ese sentido, también estamos recabando información de otras víctimas y también testigos que se han acercado a aportar más información, que va a ser evaluada y es complementaria con este doble fin", señaló el fiscal en el mismo sitio del suceso.

Añadió que "el vehículo en el cual se desplazaban estos autores del hecho tenía un encargo muy reciente por un robo que se había cometido en breves momentos anteriores (una estación de servicio), y que también está relacionado, no solamente de manera temporal, porque se cometió recientemente, sino también porque se cometió en el sector. Por eso la hipótesis del tour delictual es la que en estos momentos estaría en vigencia".

Además, informó que la Unidad Regional de Víctimas está prestando apoyo a los familiares que acompañaban al niño de 12 años al momento del hecho, en concreto, su padre y una tía.