Caso Sierra Bella: Concejo Municipal de Santiago revisa sumario contra Hassler

Santiago, 30 de marzo de 2023. La concejala de Santiago, junto al diputado la consejera regional, y dirigentes vecinales y de usuarios de la salud, visita las dependencias de la ex clínica Sierra Bella, inmueble que se ha buscado implementar como la - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El alcalde Mario Desbordes dijo que se cumple cumple con un mandato de la Contraloría. Además, seis concejales recurrirán al Tribunal Electoral Regional Metropolitano por eventual notable abandono de deberes de la exalcaldesa.

El Concejo Municipal de Santiago realizó una sesión extraordinaria para revisar la reciente resolución del sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República respecto de la exalcaldesa y hoy diputada Irací Hassler, por el caso de la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

Durante la instancia, el alcalde Mario Desbordes expuso los principales hallazgos del informe de la Contraloría, entre ellos un eventual sobreprecio en la adquisición de los inmuebles, la omisión de controles de legalidad, graves irregularidades en la autorización de pagos y la entrega de mandatos considerados improcedentes.

El dictamen establece responsabilidad administrativa de la militante del Partido Comunista y propone sanciones para otros funcionarios involucrados.

"La Contraloría ha sido categórica respecto del sobreprecio. Este inmueble, según esa propia institución, vale menos de tres mil millones de pesos al momento de la operación y se negocia por ocho mil millones de pesos, entregándole un mandato al abogado de la contraparte para que haga lo que quiera con la escritura. Eso es daño patrimonial en cualquier lugar del mundo", señaló Mario Desbordes.

En ese sentido, el jefe comunal enfatizó que "lo que vale tres mil millones no se puede comprar en ocho mil millones con fondos o recursos de todos los vecinos y vecinas. ¿Por qué no se ha concretado el daño patrimonial? Porque seguimos porfiando con las acciones que nos permitan evitar que se pague de manera injusta un sobreprecio".

La autoridad comunal también sostuvo que "no es un capricho de la administración ni de los concejales conocer esto. Es la Contraloría la que ordena de forma expresa que se tome conocimiento y evalúe de acuerdo a la norma correspondiente si estos antecedentes son puestos en conocimiento del Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano".

En el debate, seis de los diez concejales presentes anunciaron que durante los próximos días presentarán un requerimiento ante el TER por eventual notable abandono de deberes de la exalcaldesa Irací Hassler, apuntando a la existencia de irregularidades graves y posible afectación al patrimonio municipal.