Castro descarta quiebre en el PS tras anuncio de acudir al TC por megarreforma

Chile.- Senador Castro critica plan alternativo de cárcel: "Es un despropósito" - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, descartó un eventual quiebre al interior de la colectividad luego del anuncio de acudir al Tribunal Constitucional por la megarreforma.

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, descartó un eventual quiebre al interior de la colectividad luego del anuncio de acudir al Tribunal Constitucional por la megarreforma.

En conversación con Radio Pauta, Castro señaló que "hemos dicho que estamos estudiando, hace semanas, el tema de la inviabilidad tributaria, y que de no haber cambios o mejoras durante la tramitación, iríamos al Tribunal Constitucional".

Lo vamos a someter a consideración de los otros partidos políticos, no queremos que sea un acto solo del Partido Socialista, y esto fue lo que dijeron los diputados y dijimos nosotros ayer. Es una posición coincidente de todo el socialismo. Así que lejos estamos de una división porque la noticia es la misma , agregó.

El legislador explicó que "nosotros ayer internamente dijimos que vamos a esperar la tramitación total del proyecto de ley, una vez que si se consolide, iremos al Tribunal Constitucional".

En cuanto a las conversaciones con el Gobierno, Castro reiteró que "la mesa técnica expiró. El día viernes fue la última reunión con el ministro Quiroz y se quedó de ver cómo evolucionaban las cosas durante esta semana, que además vence el plazo de indicaciones".

El senador indicó que el Gobierno mantuvo sin cambios los aspectos centrales de la reforma, como la rebaja de impuestos y la invariabilidad tributaria. "El núcleo tributario no se ha modificado, salvo alguna concesión, que el Ministerio de Hacienda dice que podría bajar un poquito esa invariabilidad, lo que no es suficiente", indicó.

Y mencionó que "no tenía propósito seguir en una mesa técnica, y por eso se acabó. Y ahora estamos simplemente intercambiando las enmiendas, modificaciones, que estamos haciendo llegar a las comisiones para que se empiecen a votar ahí y luego a la Sala la próxima semana".