Cataldo rechaza declaraciones de Quiroz sobre "carreras con menos futuro"

Santiago 5 de enero 2026. Gobierno recepciona a estudiantes para reconocer las Trayectorias Educativas por sus resultados en la Prueba de Acceso a la Educacion Superior, PAES. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

Exministro de Educación Cataldo señaló que "creo que esas palabras son terribles y están en el límite de lo incorrecto".

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó al actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien medio de la polémica por el Crédito con Aval del Estado (CAE), señaló que "los estudiantes deben tener cuidado de endeudarse en carreras donde a lo mejor hay menos futuro".

En declaraciones al programa Estado Nacional Prime de TVN, Cataldo señaló que "creo que esas palabras son terribles y están en el límite de lo incorrecto".

De acuerdo a Cataldo, "la sociedad se construye en virtud del conocimiento, de las artes, de las letras, de la cultura, de las comunicaciones. Somos lo que somos precisamente por todo aquello".

Cataldo se preguntó "qué pasaría en la sociedad si estudiar, por ejemplo, periodismo o pedagogía sea algo que no se prefiera porque hay que ganar plata Y no digo que esté mal o no sea legítimo pensar en lo último, al contrario".

"Pero está en el límite de lo que simplemente no procede hacer, un llamado desde la política pública, desde la autoridad, a desestimar carreras que son muy importantes para la construcción de una sociedad democrática y para reproducir un Estado de derecho", indicó Cataldo.

Los dichos de Quiroz se dieron en el marco de la polémica surgida por el cobro a muchos deudores CAE por parte de la Tesorería General de la República (TGR) y de un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que mostró que el 40% de los universitarios estudian carreras que no les van a dar retorno.

Sobre esos cobros, Cataldo señaló que "se han conocido muchos casos de personas que estaban bajo el umbral de tres millones y medio de pesos señalado por el propio gobierno, por lo que creo que es pertinente tomar una pausa y analizar si esto se hace correctamente por parte de la TGR".

"Nadie duda de que hay que pagar las deudas, pero al respecto hay que pensar una política pública, que es lo que estuvimos haciendo en el periodo del Presidente Gabriel Boric, pero lamentablemente no logramos un acuerdo político para concretar el acuerdo técnico que había", indicó el exsecretario de Estado.