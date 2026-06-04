Cataldo: El SAE cumple su rol y es eficiente, pero hay que hacerle mejoras

Valparaiso, 13 de enero 2026 El ministro de Educacion Nicolas Cataldo durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó el debate sobre el futuro del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y señaló que los problemas detectados "tiene que ver con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar".

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó el debate sobre el futuro del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y señaló que los problemas detectados "tiene que ver con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar".

En entrevista con Radio Pauta, Cataldo dijo que espera que "no sea literalmente el fin del SAE" y recordó que durante su gestión constituyeron una comisión de expertos transversal, donde participó la actual ministra de Educación, María Paz Arzola.

"Lo primero que dijo esa comisión fue que el SAE cumple su rol y es eficiente, pero hay que hacerle mejoras, porque el problema de lo que se ha detectado y diagnosticado no tiene que ver con el SAE como sistema, sino que tiene que ver con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar", añadió.

El exsecretario de Estado sostuvo que si el SAE trabaja sobre ese proyecto que se construyó sobre la base de un informe técnico hecho transversalmente, y si se aprueba ese proyecto que ya fue acordado transversalmente en las comisiones técnicas en el Senado, yo diría que uno podría avanzar en una buena dirección, incorporando la generación de establecimientos de alta exigencia, la valoración del mérito y la excelencia, no solamente tenía como rendimiento escolar, sino también como las señales en materia de convivencia y de asistencia escolar".

"Ahora, si las discusiones es terminemos con cualquier forma o mecanismo de admisión que sea no discriminatorio , bueno, primero hay que cambiar la ley general y para eso hay que tener los votos de rango constitucional, y segundo, digámoslo claramente, porque eso significa que las personas van a volver a hacer fila afuera de las escuelas", precisó.

En cuanto al proyecto Escuelas Protegidas, que fue aprobado por el Congreso, Cataldo afirmó que "la evidencia no acompaña y ese es el gran problema (...) Me da la impresión de que no hay dos opiniones respecto a lo importante que es evitar que haya ingresos de armas, lo importante que es combatir los episodios de violencia al interior de las escuelas, pero creo que es súper importante tener a la vista cuál es el diagnostico preciso para saber cuáles son las herramientas necesarias".

"Los episodios que ocurren al interior de establecimientos educacionales son de diversa índole y de diversos orígenes. Algunos tienen su ancla en episodios de salud mental y ahí se requiere un tipo de intervención y trabajo que la revisión de mochilas no va a resolver", indicó.

Y apuntó a la importancia de "entender cuál es el fenómeno que están operando para poder saber cuál es la respuesta eficiente para poder abordarlo. Me parece que la evidencia en relación al uso de revisión de mochilas no acompaña".