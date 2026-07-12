Causante de tragedia será formalizado por conducción negligente y cuasidelito

Vina del Mar, 12 de julio de 2026. Personal de SIAT de Carabineros, del Servicio Medico Legal, y de servicios de emergencia, trabajan en el sector de la feria Caupolican, donde un accidente vehicular con atropello deja 6 fallecidos Sebastian - SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El funcionario de la Armada que protagonizó el atropello múltiple en Viña del Mar pasará a control de detención mañana lunes. El imputado permanece recluido en la Primera Comisaría de Carabineros a la espera de una eventual formalización por conducción negligente y cuasidelito de homicidio.

El funcionario de la Armada que protagonizó el atropello múltiple en Viña del Mar pasará a control de detención mañana lunes. El imputado permanece recluido en la Primera Comisaría de Carabineros a la espera de una eventual formalización por conducción negligente y cuasidelito de homicidio.

A cargo de la indagatoria quedó el fiscal Walter Wenzel, quien señaló que "eventualmente habría una conducción imprudente por parte de este sujeto, lo que se aprecia en las cámaras de seguridad es al vehículo a una velocidad imprudente".

Añadió que el vehículo "pierde el control, se va hacia el lado derecho, arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma y atropellando a todas las personas que se encontraban allí".

Agregó que "podría haber sido incluso peor porque el vehículo se detuvo y pudo haber ingresado incluso a la feria de Caupolicán, quizás estaríamos lamentando incluso mayores consecuencias .

También informó que el imputado conducía con sus papeles vencidos y sin el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales.

Acerca de los delitos por los que podría ser formalizado, explicó que "por ahora al menos sería una conducción imprudente y cuasidelito con una serie de resultados de personas fallecidas y lesionadas".