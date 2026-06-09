Cayó toda la banda: Capturaron a otros dos menores por "turbazo" a Aróstica

Chile.- Tras "turbazo" a Aróstica, bancada RN pide discusión inmediata a proyecto - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

La PDI pesquisa otros hechos similares cometidos por banda de siete menores de edad, uno de los cuales murió cuando el expresidente del Tribunal Constitucional se defendió dentro de su casa con un arma debidamente inscrita.

La PDI detuvo a los dos últimos integrantes de la banda de siete menores de edad que el 21 de mayo realizó un "turbazo" en la casa del exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (BIRO) capturaron a los dos últimos imputados, de 15 y 17 años, por el robo con homicidio frustrado contra el jurista, quien resultó herido durante el hecho.

Iván Aróstica se defendió cuando los sujetos entraron a su casa usando un arma debidamente inscrita, con la que dio muerte a uno de los delincuentes.

El jefe de la BIRO, subprefecto Alejandro Armijo, señaló que "la banda estaba integrada por siete sujetos, seis de los cuales entraron al inmueble del exministro Aróstica mientras que el otro se quedó en la calle en un auto a la espera de la fuga".

Los dos últimos detenidos tienen el grado de autores del delito, pues participaron de forma directa al ingresar a la casa.

"Estos sujetos se organizaban para la comisión de este delito. Vivían en las comunas de Ñuñoa y Peñalolén, y fueron muy violentos. Incluso cometieron otro turbazo el día anterior en Las Condes, usando el mismo vehículo. La BIRO sigue trabajando para establecer si hay otros delitos similares protagonizados por esta banda", añadió el detective.

El subprefecto Alejandro Armijo recordó que en el caso del exministro Iván Aróstica, "en el sitio del suceso se trabajó con la Brigada de Homicidios (BH) para levantar evidencia, y ahora se cierra el ciclo con los seis detenidos".