Valparaiso, 11 de agosto 2025 Punto de prensa del diputado Andres Celis Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El diputado cree que quienes incumplieron las obligaciones del programa deben responder por los recursos públicos recibidos y planteó que, junto con recuperar la deuda, es necesario revisar Becas Chile para adecuarlo a las necesidades actuales del país.

El parlamentario e integrante de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Celis (RN), sostuvo que la Tesorería General de la República debe ejercer las acciones que correspondan para recuperar los recursos adeudados por beneficiarios de Becas Chile que incumplieron las obligaciones asociadas al programa.

Lo anterior, luego de que se informara que cerca de $92 mil millones corresponden a incumplimientos de 1.666 becarios de magíster y doctorado, mientras el Ejecutivo anunció una revisión del programa para abordar las dificultades detectadas en su funcionamiento.

"Cuando una persona accede a una beca financiada por todos los chilenos, también adquiere responsabilidades. Si esas obligaciones no se cumplen, corresponde que la Tesorería General de la República haga efectivas las acciones de cobro. No solo por un deber legal, sino también por una cuestión ética y de respeto hacia los recursos públicos", aseguró el diputado.

Celis explicó que, además de abordar las obligaciones pendientes, la discusión sobre Becas Chile debe considerar los cambios que ha experimentado el país desde la creación del programa en 2008, especialmente en materia de desarrollo académico y científico.

"Chile de 2026 es muy distinto al de 2008. Hoy contamos con una oferta mucho más amplia de programas de magíster y doctorado, por lo que debemos revisar cómo se distribuyen estas oportunidades , señaló.

Y aseguró que es fundamental avanzar en una mayor descentralización para que más profesionales de regiones puedan acceder a estos beneficios y orientar parte de estos esfuerzos hacia áreas estratégicas para el futuro del país, como la inteligencia artificial, la tecnología y la seguridad".

Finalmente, el diputado señaló que el desafío es que Becas Chile siga siendo una herramienta que responda a las necesidades actuales del país, generando oportunidades de especialización que permitan fortalecer las capacidades nacionales y aportar al desarrollo de Chile.