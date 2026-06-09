CFA advierte que Gobierno debe decidir emitir más deuda o un mayor ajuste fiscal

Valparaiso, 9 de junio 2026. La presidenta del Consejo Fiscal Autonomo, Paula Benavides, y el diputado Agustin Romero, en la sesion de la comision de Hacienda en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre el proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central en 2026.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados su análisis sobre el proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central en 2026.

El CFA dio a conocer que, entre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025 y el IFP de primer trimestre de 2026, se generaron mayores presiones de financiamiento debido a mayor déficit efectivo, mayor uso de activos del Tesoro Público, mayores otorgamientos de préstamos netos, y a la diferencia por tipo de cambio nominal de emisiones.

Asimismo, identificaron presiones de financiamientos adicionales anunciadas en el proyecto, relacionadas con el aumento del nivel de caja requerido y con avanzar en la reducción del stock de deuda flotante.

El organismo aseguró que, dadas las necesidades de financiamiento, el Gobierno Central debe decidir si financiar las necesidades no cubiertas con emisión de deuda, reducción de activos, o bien, con un mayor ajuste fiscal.

Y señalaron que con la mayor autorización de endeudamiento este año, se emitirían US$1.500 millones adicionales. En este caso, la deuda bruta de 2026 alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Si se considera un menor crecimiento del PIB este año la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB , alertan.

De esta forma, el CFA planteó que el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos 2026, asociado, por una parte, a una corrección a la proyección de recaudación -producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario-, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto .

En ese sentido, afirmaron que para cumplir con sus obligaciones, "el Gobierno Central deberá cubrir las nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento, o la profundización del uso de activos del Tesoro Público -que ya se encuentran en mínimos históricos-, o bien, a través de la implementación de un ajuste fiscal".

La presidenta del CFA, Paula Benavides, destacó que la solicitud de mayor endeudamiento del proyecto refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamiento permanentes referidas a un mayor crecimiento económico, eficiencia y/o ajuste del gasto público, menor evasión y elusión tributaria, y mayores ingresos fiscales, para solventar los gastos comprometidos.

"El plan de acciones correctivas, que contempla un ajuste fiscal en su segunda etapa por US$1.000 millones, reduciría la presión sobre el déficit efectivo proyectado. Por ello, el CFA reitera el llamado de mantener el esfuerzo de consolidación comprometido por la actual administración", precisó.

Además, mencionó que las proyecciones para 2026 sitúan la deuda bruta entre 43,1% y 43,6% del PIB. "Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y puede presionar al alza las tasas de interés domésticas, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica, y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos , advirtió.

Finalmente, argumentó que "resulta indispensable que se avance simultáneamente en la implementación sostenida de las medidas necesarias para materializar una senda de consolidación fiscal que permita estabilizar el nivel de deuda por debajo de su nivel prudente .