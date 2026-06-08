Santiago, 8 de junio de 2026. El Consejo Fiscal Autonomo, presidido por Paula Benavides realiza su intervencion durante la Comision de Hacienda del Senado en la sede Santiago del Congreso Nacional Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, expuso ante la comisión de Hacienda del Senado.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, señaló ante la comisión de Hacienda del Senado que el proyecto de megarreforma que impulsa el gobierno presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y que se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos.

"A su vez, compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas", añadió el CFA.

El organismo también advirtió que el contexto de estrés fiscal de corto y mediano plazo exige que el informe financiero (IF) del proyecto se realice con un enfoque de prudencia fiscal.

Luego, Paula Benavides remarcó que la propuesta que lleva adelante en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, combina medidas de gasto, modificaciones tributarias y medidas de simplificación regulatoria, con el objetivo de elevar el crecimiento tendencial de la economía.

Y señaló que el IF considera que el impacto fiscal del proyecto está asociado a efectos directos e indirectos (o de segunda vuelta), asociados al mayor crecimiento económico.

El CFA valoró que el proyecto priorice el crecimiento económico y promueva esfuerzos de eficiencia del gasto, ya que constituyen pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

E insistió en que una de sus recomendaciones recurrentes ha sido a avanzar hacia un Balance Estructural (BE) equilibrado, sustentado en una combinación de cuatro fuentes: mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto, y reducción de evasión y elusión tributaria.

"No obstante, el IF del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo Esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada".

En esa línea, el CFA reiteró que un riesgo transversal de la iniciativa es el descalce entre costos y beneficios fiscales.

Al cierre de su presentación, el CFA reiteró su valoración de la iniciativa legal al contemplar medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y que se complementen con esfuerzos de ajuste del gasto.

El CFA indicó que "se requeriría de un mayor esfuerzo fiscal para avanzar hacia una trayectoria de consolidación, lo que debiera reflejarse en el decreto de política fiscal y en las acciones correctivas asociadas al desvío de la meta de BE 2025 que fueron presentadas en el Informe de Finanzas Públicas".