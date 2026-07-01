Chañaral: Fiscalía ordena investigación por fatal atropello de bus en Ruta 5

Chañaral: Fiscalía ordena diligencias investigativas por fatal atropello en la ruta 5 norte Foto: Fiscalía de Chile -

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Según informó el ente persecutor, cerca de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 942 en el sector Portofino, en la Región de Atacama, un bus de pasajeros que se dirigía en dirección al norte, trayecto Santiago-Arica, atropelló a una persona causando su fallecimiento.

La Fiscalía Local de Chañaral ordenó inmediatas diligencias investigativas luego de un atropello fatal ocurrido la mañana de este miércoles en la ruta 5 norte, siniestro que dejó como consecuencia una víctima fatal.

Hasta el lugar del accidente concurrió la fiscal (s) de esta comuna, Constanza Ulloa Parra, quien indicó que los antecedentes preliminares que se manejan dan cuenta que alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 942 en el sector Portofino, un bus de pasajeros que se dirigía en dirección al norte, trayecto Santiago-Arica, atropelló a una persona causando su fallecimiento.

Una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de lo ocurrido ordenó la concurrencia de funcionarios del OS-9 y Siat de Carabineros, además de solicitar la presencia en el lugar del Servicio Médico Legal para levantar el cuerpo de la víctima y ser sometida a la respectiva autopsia , indicó la fiscal en el lugar.

Sobre las causas de este atropello, Ulloa informó que dicha dinámica deberá ser determinada con los peritajes que personal especializado de Carabineros realice, además de las declaraciones que se deberá tomar del conductor del bus y otros posibles testigos de lo ocurrido.

Finalmente, sobre la persona fallecida indicó que se trata de un hombre adulto de nacionalidad chilena, respecto de quien se está estableciendo su identidad.