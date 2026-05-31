Chevesich: Pleno de Suprema revisará todos los sumarios por licencias médicas

Santiago, 6 de enero 2026. La ministra Gloria Ana Chevesich asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para el bienio 2026-2027. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

La presidenta de la Corte Suprema pidió esperar a la decisión del pleno antes de juzgar la situación en la judicatura.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich aseguró que el pleno del Máximo Tribunal revisará todos los sumarios de los jueces acusados de salir del país estando con licencia médica para así tomar definiciones y pidió esperar ese procedimiento antes de juzgar la situación en la judicatura.

En entrevista con La Tercera, la máxima autoridad de la Corte Suprema comentó que el organismo recabó la información de los funcionarios que aparecían en este listado de mal uso de licencias médica y la remitió a las cortes de apelaciones del país, que son 17, para que, a su vez, ahí se entregara a un fiscal para que asumiera la investigación de todas estas causas .

La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global , explicó Chevesich.

La presidenta de la Corte Suprema agregó que en algunos sumarios efectivamente se dedujeron recursos de apelación. En esos casos el apelante tendrá la posibilidad de manifestar su postura a través de su abogado y, bueno, después el pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones, tiene que tomar decisiones al respecto .

Yo no puedo adelantar las decisiones que se van a adoptar, eso estará en el foro interno de cada uno de nosotros al momento de tomar conocimiento de cada caso concreto , advirtió.

Consultada si el poder judicial ha hecho vista gorda sobre estás faltas administrativas respondió que mientras yo no tome conocimiento cabal de cada una de las causas, no puedo anticipar opinión. Usted me dice que las cortes han sido blandas, pero eso a mí no me consta, porque el conocimiento lo voy a adquirir en la relación que hará el relator cuando esto lo vea el pleno. Luego de eso adoptaré una decisión, y es lo mismo que tienen que hacer mis colegas de la Corte Suprema .

Requerida acerca de si se podrían abrir cuadernos de remoción a los funcionarios que hicieron mal uso de las licencias comentó que si te respondo, estoy anticipando opinión. No puedo. Para tomar decisiones debo hacerlo con el mérito de los antecedentes. No puedo anticipar, porque me podría estar inhabilitando .