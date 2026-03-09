Chile.-Chile anuncia la "inminente" extradición desde Argentina de un exguerrillero señalado por la muerte de un senador

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, ha anunciado este lunes que es "inminente" la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, antiguo líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) requerido por la Justicia chilena por ser el presunto autor intelectual del asesinato del fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), el senador conservador Jaime Guzmán, en 1991.

"Los medios por parte de la Policía de Investigaciones de Chile para ir a buscar a Galvarino Apablaza y traerlo al país se encuentran coordinados y estamos a la espera de la decisión del Gobierno argentino", ha indicado en declaraciones a la emisora T13.

Apablaza recibió asilo político en Argentina bajo el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su sucesor en el cargo, el conservador Mauricio Macri, le revocó este estatus, si bien la defensa del exguerrillero chileno logró ganar una serie de apelaciones para mantener la protección en vigor.

Desde entonces, el proceso de extradición permanecía suspendido. El pasado 16 de febrero, un tribunal de apelaciones de Argentina falló a favor de revocarle el estatus de asilado, una decisión que fue aplaudida por el presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien perteneció a las filas de la UDI hasta 2016.

"Que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantía nuestro sistema judicial, creo que no conoce el sistema o bien hace una mirada absolutamente ideológica del tema", dijo entonces, según recogieron medios chilenos.

Para Chile, la extradición del exmilitante izquierdista ha sido durante años una cuestión de Estado. Las autoridades le acusan de la muerte del senador conservador Jaime Guzmán, así como del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido propietario del diario 'El Mercurio' en 1991.