Chile.- Chile decreta el "estado de catástrofe" por las lluvias en el norte del país, que dejan ya diez muertos

El río Mapocho a su paso por la capital de Chile, Santiago, ante las fuertes lluvias de los últimos días (archivo) - Europa Press/Contacto/Manuel Urzua

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Chile ha decretado el "estado de catástrofe" en el norte del país a causa de las inundaciones registradas por las lluvias torrenciales en esta zona del país sudamericano, que dejan al menos diez muertos, según el último balance publicado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

"El presidente, José Antonio Kast, anuncia el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la provincia de Huasco (región de Atacama) y en la región de Coquimbo, por un período de 30 días", ha dicho el Gobierno chileno a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha subrayado que "la medida responde al impacto del sistema frontal que ha generado aislamientos, desborde de ríos y canales, anegamientos, corte de servicios básicos y restricciones en rutas en ambas zonas", antes de destacar que ello implica la designación de "jefes de la Defensa Nacional" en estas zonas para "coordinar la respuesta y garantizar el orden y la seguridad pública".

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ha afirmado que las lluvias registradas en los últimos días "superaron los pronósticos" y "generó una serie de situaciones de aislamiento de personas, cortes de caminos, calles anegadas, problemas en los sistemas de alcantarillado y otras condiciones", motivo de la decisión de decretar el estado de catástrofe.

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno ha habilitado además fondos de emergencia y está coordinando actividades con el Ejército para el despliegue de medios, a lo que se suman la suspensión de clases, la habilitación de albergues y una serie de "evacuaciones preventivas" de población, según un comunicado publicado por el Ejecutivo.

El SENAPRED ha apuntado en su último informe que hasta el momento se han confirmado diez fallecidos en Atacama y Aracaunía, antes de resaltar que hay además 16 heridos, cuatro desaparecidos y más de 2.400 damnificados a causa de las lluvias torrenciales.

El organismo ha especificado además que más de 104.500 personas están "aisladas", principalmente en las regiones de Atacam y Coquimbo", al tiempo que ha recalcado que cerca de 80 viviendas han quedado "destruidas" y más de 2.100 han sufrido daños graves, con otras 18.500 con daños "menores".

Por su parte, Kast ha lamentado desde la región de Coquimbo --donde se ha reunido con el gobernador, Cristóbal Juliá, y otros altos cargos locales-- el balance de víctimas y ha explicado el despliegue de las autoridades ante una emergencia "que aún no termina", tal y como ha recogido la emisora chilena Cooperativa.

"Entiendo la urgencia, entiendo la angustia que genera un fenómeno climático como el que hemos vivido", ha señalado el mandatario, que ha agregado que "esto no es una diferencia de colores políticos". "Hoy día la urgencia que nos convoca a todos es salvar vidas", ha zanjado.