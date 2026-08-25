Chile enviará una nota de protesta a Argentina por declaraciones sobre la soberanía del estrecho de Magallanes

Archivo - Bandera de Chile en una imagen de archivo - MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han anunciado que enviarán una nota de protesta a Argentina por las declaraciones formuladas este domingo por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, relativas a la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Exteriores chileno, según recoge el diario 'La Tercera', después de que Valverde se refiriera a la importancia del enclave marítimo austral en el programa La Fábrica Podcast.

"Lo otro que tenemos importante, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico, y eso te puede alertar de un montón de cosas", afirmó Valverde durante la referida entrevista.

Sobre tales declaraciones se ha pronunciado el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quien ha subrayado que la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes "en su totalidad es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países".

Seguidamente, el alto funcionario ha hecho un "severo" llamamiento en redes sociales en el cual ha instado a "las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos".

"El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno", ha espetado Pérez Mackenna en un mensaje de vídeo que ha difundido este lunes en redes sociales.