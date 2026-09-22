Chile se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico

Archivo - Bandera de Chile - Manuel Urzua / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chilenas han anunciado este martes la incorporación del país andino a la llamada coalición del Escudo de las Américas, una alianza de países con gobiernos conservadores cuyo objetivo principal es combatir los cárteles del narcotráfico y de la que ya forman parte más de una decena de países latinoamericanos.

"Chile ha decidido adherirse a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que permea comunidades chilenas hoy", ha informado el Ministerio de Exteriores chileno en un comunicado.

La misma nota subraya que la incorporación a esta alianza se traducirá en "beneficios operacionales inmediatos" para el país, como el acceso a información contra el crimen organizado y a nuevos sistemas de análisis de datos o una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia, Perú y con otros países de la región, entre otras ventajas.

"El Tren de Aragua o los grupos delictivos mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional", ha señalado Exteriores a fin de justificar la adhesión a este instrumento, en el que "cada Estado --ha matizado-- actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales".

En la iniciativa participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.