Chile se posicionó como mayor exportador mundial de 25 categorías de productos

Valparaiso, 9 de enero 2026 Movimiento de containers en el Terminal Pacifico Sur en Valparaiso Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Cobre, litio, cerezas y salmón ubican a Chile como mayor exportador del mundo, según el estudio Liderazgo Exportador", elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La minería sigue siendo el sector que más productos exporta, liderados por el cobre.

Chile se posicionó como el mayor exportador mundial de 25 categorías de productos durante 2025, y en el top 3 en 54, según el estudio Liderazgo Exportador.

El resultado del análisis, elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) a partir de datos publicados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), supera al desempeño de 2024, cuando el país había liderado en 24 categorías.

El sector minero, al igual que años anteriores, se mantiene como el principal en las exportaciones nacionales.

El cobre encabeza la lista con envíos por USD 53.691 millones, 16,2% del total mundial, lo que posiciona a Chile en el primer lugar a nivel mundial. En productos concentrados, esa participación sube a 28,9%.

Además, el país concentró 62,2% de las exportaciones globales de carbonato de litio, posicionándose como principal proveedor mundial de mineral clave para la transición energética. El liderazgo en yodo, molibdeno tostado y los nitratos completan el cuadro minero.

Otros de los sectores importantes fue la pesca y acuicultura. La nación ocupó el primer lugar en siete categorías: filetes de salmones del Pacífico congelados, filetes de trucha congelados, mejillones en conserva, jurel congelado, erizos de mar congelados, aceites concentrados de Omega-3 y algas para uso industrial.

En esta área, el salmón congelado acumuló envíos por USD 1.633 millones, lo que representa un 31,6% de la participación mundial de mercado.

En el segmento agroalimentario, Chile lideró en envíos de cerezas frescas, con 59,6% del total global (USD 3.486 millones), además de encabezar el ranking en ciruelas frescas, ciruelas deshidratadas y avellanas con cáscara.

Chile tiene una canasta exportadora que hoy le permite competir en los mercados más exigentes del mundo, desde los minerales que sustentan la transición energética hasta los alimentos que demanda una clase media en expansión en Asia, Europa y América , señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Estos resultados son el fruto de una política de Estado comprometida con una economía abierta al mundo y con el trabajo conjunto entre el sector público y el exportador, y nos impulsa a seguir ampliando y aprovechando nuestra red de acuerdos para convertir esa ventaja en más empleo y crecimiento , añadió la autoridad.

El avance más significativo de 2025 fue la consolidación del segmento de frutos secos y deshidratados, que superó USD 1.700 millones en envíos.

Chile se posicionó como primer exportador mundial de avellanas con cáscara y ciruelas deshidratadas, segundo en nueces con cáscara y manzanas deshidratadas, y cuarto en cranberries y pasas.

En vinos embotellados, el país lideró nuevamente en el hemisferio sur y se posicionó en el cuarto lugar a nivel global, tras Italia, España y Francia.

El liderazgo exportador de Chile se expresa también en los principales mercados de destino. Se trata del primer proveedor de Brasil en 76 categorías; de Estados Unidos, en 54; de Japón, en 30; de China, en 28; y de la Unión Europea, en 26.

Estos resultados se sustentan en una amplia y robusta red de 36 acuerdos comerciales con 66 economías, que cubren cerca de 89% del PIB mundial, y en una trayectoria de apertura e integración construida durante cerca de cuatro décadas.

Este es justamente el camino que queremos seguir en esta administración. Continuar consolidando y profundizando los mercados en los que ya somos fuertes, y también buscar la diversificación e impulsar a nuestro país a ser líder en nuevos sectores económicos , concluyó la subsecretaria Estévez.