En Chile roban 500 mil celulares al año: Sólo la mitad solicita el bloqueo

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Santiago 9 Jul. (ATON) -

Teléfono robado, teléfono bloqueado es la campaña de seguridad que lanzaron las subsecretarías de Prevención del Delito y de Telecomunicaciones (Subtel) para informar a la población sobre cómo resguardar la información personal tras ser víctima de un robo o hurto de un dispositivo móvil.

Teléfono robado, teléfono bloqueado es la campaña de seguridad que lanzaron las subsecretarías de Prevención del Delito y de Telecomunicaciones (Subtel) para informar a la población sobre cómo resguardar la información personal tras ser víctima de un robo o hurto de un dispositivo móvil.

Según datos de la PDI, en Chile se sustraen cerca de 500 mil teléfonos al año, representando el 62,6% de los objetos robados en espacios públicos. No obstante, según cifras de Subtel solo para el 50% de los equipos robados se solicita el bloqueo, lo que demuestra que una parte de la población no inhabilita el dispositivo robado.

En esa línea, las autoridades hicieron un llamado a seguir pasos relevantes para prevenir el robo de información personal:

- Conoce tu IMEI previamente: es el código único de 15 dígitos que identifica cada dispositivo.

Puedes encontrarlo de dos formas. La más sencilla es marcando *#06* o bien en tu equipo ir a Configuración o Ajustes > Acerca del teléfono o General > Información > IMEI.

- Contacta a tu compañía móvil: Ante el robo o hurto de tu celular, acude a los teléfonos 24/7 disponibles por parte de las empresas para informar del robo, en: subtel.gob.cl/robo-de-equipos-a-usuarios/.

- Solicita el bloqueo de IMEI y SIM: bloquea ambos. El IMEI impide el uso del equipo físico, mientras que el SIM o Chip protege tu número telefónico. Ambos bloqueos dificultan la reventa de equipos robados y evitan el uso indebido de las líneas móviles e información personal.

- Haz la denuncia: puedes presentarla ante Carabineros (presencialmente o por Comisaría Virtual) o PDI.

Según explicaron las autoridades, el bloqueo del IMEI impide que el dispositivo pueda utilizar redes móviles, mientras que el bloqueo del chip evita que terceros hagan uso del número telefónico. Ambas acciones son clave para frenar la circulación de equipos robados en el mercado informal e impedir estafas de suplantación de identidad, como la toma de control de cuentas (ATO), el phishing y el SIM swapping.

Sumado a lo anterior, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar el robo del equipo ante Carabineros o la Policía de Investigaciones. Asimismo, hicieron un llamado a utilizar el programa Denuncia Seguro *4242 para entregar, de manera completamente anónima, información sobre lugares donde se comercializan o reducen celulares robados.

Las denuncias pueden realizarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin entregar ningún dato personal. El objetivo es atacar el mercado ilegal que alimenta este delito, aportando antecedentes al Ministerio Público para iniciar investigaciones que permitan identificar a los responsables, desarticular bandas criminales y sacar de circulación miles de equipos robados.