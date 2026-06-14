Chomali acusa a municipios de utilizar recursos de salud "para otras cosas"

Valparaiso, 9 de junio 2026. La ministra de Salud May Chomali en la sesión de la comision de Salud en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

La ministra de Salud, May Chomalí, respondió a las críticas de alcaldes sobre posibles reducciones en la atención de los centros de salud en el marco de los ajustes presupuestarios.

La ministra de Salud, May Chomalí, respondió a las críticas de alcaldes sobre posibles reducciones en la atención de los centros de salud en el marco de los ajustes presupuestarios.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Chomali afirmó que "lo que ellos llaman recortes es no transferencia de un componente solo a 24 comunas, que fueron las que formaron parte del programa de universalización de atención primaria".

"Este programa de universalización tenía varios componentes. El primer componente era uno más administrativo (...) uno de estos subcomponentes que era 'mire, yo le voy a entregar plata a usted para que se organice y vaya a buscar a esta comunidad afuera', ese es el único que se dejó de transferir este año", aseguró.

En esta línea, la titular de Salud dijo que han "visto que los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no eran exactamente para lo que estaban mandatados hacer. Entonces un alcalde me dice 'voy a tener que reducir mi extensión horaria'".

"El componente extensión horaria no fue tocado, entonces la única posibilidad que existe si un alcalde me dice que va a tener que reducir su extensión horaria es porque estaba usando recursos del componente uno para hacer la extensión horaria", complementó.

La ministra recalcó que "lo que se está transfiriendo este año no es menos que el 2025" y afirmó que el presupuesto subió de más de 16 billones a más de 17 billones. "Lo que yo le estoy pidiendo es 'mira, por favor, no aumentes el gasto en la misma proporción que el aumento de los ingresos, porque si quieren hacer más hazlo con las eficiencias de recursos que ya tienes", precisó.