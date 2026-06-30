foto Ministerio de Salud - Alejandra De Lucca V.

Santiago 1 Jul. (ATON) -

La ministra de Salud, May Chomali, destacó el ahorro de hasta el 90% en medicamentos adquiridos en más de 1.700 farmacias independientes y locales de Salcobrand que se encuentran adheridos a la Ley Cenabast.

La ministra de Salud, May Chomali, destacó el ahorro de hasta el 90% en medicamentos adquiridos en más de 1.700 farmacias independientes y locales de Salcobrand que se encuentran adheridos a la Ley Cenabast.

La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población. Estos medicamentos son todos de calidad. Lo importante es que esto beneficia a aquellas personas que, por algún motivo, deben comprar medicamentos y que, incluso, hay algunos que podemos encontrar hasta un 90% más barato que en otras farmacias , relevó la ministra Chomali.

En el marco de la Campaña de Invierno 2026, se reforzó el abastecimiento de 32 fármacos de uso frecuente en el tratamiento de las enfermedades respiratorias propias de esta época, tales como antitusivos, antialérgicos, analgésicos, inhaladores y medicamentos de uso crónico. Los ahorros en este tipo de medicamentos oscilan entre el 28% y el 82%.

El director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, señaló que "contamos con 1.300 farmacias independientes, 480 sucursales de Salcobrand y queremos crecer en regiones, queremos crecer en todo Chile. Ya estamos en Juan Fernández, en Rapa Nui, en la Patagonia y queremos llegar a más lugares para que, realmente, el acceso a medicamentos más económicos y que cuide el bolsillo de las familias, sea más accesible y todos tengan medicamentos de alta calidad".

Por su parte, el dueño de la farmacia Curie, Javier Gajardo, resaltó que "la Ley Cenabast ha sido muy importante para nosotros ( ). Es una ley que ha ayudado a las personas. Ha bajado el costo de los medicamentos, la gente está contenta con esto. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir apoyando, sobre todo, a las farmacias independientes que estamos adheridas a esta ley".

Las farmacias adheridas a esta normativa cuentan con un sello visible en su fachada. Además, se encuentran disponibles en www.remediosmasbaratos.cl o se puede obtener información a través de Salud Responde, llamando al 600 360 7777.

La ley 21.198, conocida como Ley Cenabast, permite a la Central de Abastecimiento proveer de medicamentos a las farmacias privadas y organizaciones sin fines de lucro, estableciendo un precio máximo de venta al público, con el fin de asegurar que las personas paguen un precio justo.

Desde el Minsal destacan que la norma ha permitido reducir el gasto de bolsillo en medicamentos, impactando positivamente en la población, especialmente, en los adultos sobre 65 años, población que posee un gasto considerable en estos productos.