Chomali: "La puesta en escena que tuvieron los alcaldes no tiene justificación"

Santiago 11 de mayo 2026. Alcaldes y alcaldesas de oposicion entregan carta y se manifiestan junto a vecinos y vecinas de sus comunas, en protesta por los recortes en Salud Publica, que implican una severa amenaza a la Atención Primaria de Salud, - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la manifestación que realizaron ayer alcaldes de oposición, quienes llegaron ayer con un ataúd a La Moneda para entregar una carta en rechazo a los recortes en salud pública.

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la manifestación que realizaron ayer alcaldes de oposición, quienes llegaron ayer con un ataúd a La Moneda para entregar una carta en rechazo a los recortes en salud pública.

En conversación con Radio Infinita, Chomali descartó que existan programas en riesgo de cierre. "Lo que puede haber es reestructuración, modificaciones, mejorías de la eficiencia, pero no hay riesgo de muerte", indicó.

La titular de Salud sostuvo que "la puesta en escena que tuvieron los alcaldes no tiene ninguna justificación. Hemos sido muy claros, desde el día uno, que el reforzamiento de la atención primaria, la mejoría de la resolutividad de la atención primaria es uno de los ejes de este ministerio".

En la misiva que entregaron este lunes, los jefes comunales solicitaban aumentar los recursos destinados a los programas de Atención Primaria de Salud (APS). Además, pedían actualizar y transparentar el cálculo del per cápita y la composición de los recursos de la red de APS.

Asimismo, planteaban detener la reducción de programas como los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), fortalecer la capacidad operativa de la APS y revisar las medidas asociadas a la universalización de la salud.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que buscan que "no se desfinancie el área de salud, que no se descontinúen los programas que hoy día se están evaluando descontinuar que son más de 20 programas".

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, expresó que "se les está cargando mucho la mata, a las municipalidades, que somos la primera puerta con el ciudadano de pie. Hoy día la crisis la están pagando los más vulnerables. ¿Y cómo la están pagando los más vulnerables? Cuando se recortan programas, como el programa Más Adultos Mayores, cuando se recortan los programas de salud mental, cuando anuncian, por ejemplo, una rebaja del 3% y nos dejan a todos expectantes".