Publicado 08/07/2026 15:35

Cicardini acusa a Vodanovic de "colusión" con Quiroz por megarreforma

Santiago, 23 de mayo 2025. Diputados realizan punto de prensa luego de reunirse con el Ministerio del Interior por caso incendio de Valparaiso. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Santiago, 23 de mayo 2025. Diputados realizan punto de prensa luego de reunirse con el Ministerio del Interior por caso incendio de Valparaiso. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La senadora Daniella Cicardini (PS) acusó a la presidenta de su colectividad, Paulina Vodanovic, y al senador Juan Luis Castro por negociar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la megarreforma.

La senadora Daniella Cicardini (PS) acusó a la presidenta de su colectividad, Paulina Vodanovic, y al senador Juan Luis Castro de ocultar las negociaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la megarreforma.

A través de un vídeo, Cicardini manifestó que "a las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira".

"Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos", añadió.

La parlamentaria sostuvo que "ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia".

"El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto, ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación. Así que lo digo claro, yo voy a votar en contra. No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos. Mi lealtad está con la gente", enfatizó.

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