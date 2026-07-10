Cicardini y crisis de PS: "Fue una semana que comenzó mal pero terminó muy bien"

Santiago, 18 de diciembre de 2023 Actividades en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

"Pueden haber algunas palabras que pueden incomodar. Lo importante es que comenzó una semana compleja para la oposición, pero terminó muy bien", añadió en referencia a sus acusaciones de colusión de Paulina Vodanovic, presidenta del PS, con el ministro Jorge Quiroz.

La senadora del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, Daniella Cicardini, abordó las discrepancias que se dieron al interior de la colectividad en medio de la discusión por la megarreforma.

En conversación con Tele13 Radio, Cicardini señaló que la iniciativa la han "discutido con mucho detalle en el Partido Socialista, y es una megarreforma que tenemos la plena convicción que le hace mal a Chile".

"Y en el último pleno del Comité Central, nosotros tuvimos una resolución. Fue un debate largo, una jornada extensa en la que muchos planteamos en un voto político rechazar esta megarreforma, particularmente el corazón de la megarreforma", señaló en referencia a rebaja al impuesto de primera categoría.

En ese sentido, la parlamentaria relató que "lo que nosotros hemos realizado con nuestras acciones es ceñirnos estrictamente a la resolución institucional del Partido Socialista".

Acerca de la decisión de acudir al Tribunal Constitucional, Cicardini manifestó que para la oposición fue una semana "que comenzó mal, pero terminó muy bien, la oposición unida en su conjunto haciendo un llamado unísono de recurrir al TC".

"Pueden haber algunas palabras que pueden incomodar. Lo importante es que comenzó una semana compleja para la oposición, pero terminó muy bien", añadió en referencia a sus acusaciones de colusión de Paulina Vodanovic, presidenta del PS, con el ministro Jorge Quiroz.

Por lo mismo, dijo que "pueden haber pasado muchas situaciones que para afuera se proyecta desorden. Pero, al final del día, el hecho de haber logrado que la oposición se cuadrara en una línea clara con respecto a cómo abordar esta megarreforma, creo que era quizás lo necesario para poder lograr ese objetivo".

Finalmente, la legisladora sostuvo que "una disputa interna, en términos noticiosos, se puede resolver, pero el haber salido en la foto con el ministro Quiroz, como lo hicieron los senadores del PPD, si en esa foto hubiera estado el Partido Socialista, nos hubiese pesado históricamente .