Ciudadano colombiano fue asesinado a tiros en la comuna de San Joaquín

Santiago, 5 de mayo de 2026. La Brigada de Homicidios de la PDI realiza pericias tras un homicidio perpetrado en calle Escanilla a una cuadra del Servicio de Encargo y Busqueda de Vehiculos de Carabineros en la comuna de Independencia donde sujetos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 31 May. (ATON) -

La víctima -que tenía situación regular en Chile- se encontraba en su domicilio junto a su pareja y un grupo de amigos. Rato después decidió salir, momento en el que fue atacado, cuando se encontraba al interior de su vehículo.

Un ciudadano de nacionalidad colombiana falleció la madrugada de este domingo tras ser baleado por desconocidos en la comuna de San Joaquín.

Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) la víctima -que tenía situación regular en Chile- se encontraba en su domicilio junto a su pareja y un grupo de amigos. Rato después decidió salir, momento en el que fue atacado, cuando se encontraba al interior de su vehículo.

El detective de la PDI Carlos Jorquera agregó que la víctima alcanzó a poner en marcha el vehículo en un intento por escapar. Sin embargo, recibió un impacto balístico que le hizo perder el control del automóvil, terminando su recorrido tras colisionar contra una muralla cercana .

Inmediatamente después del ataque, la pareja de la víctima llamó a la policía y trasladó al herido al Hospital Barros Luco, lugar en el que falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Por orden del Ministerio Público, las pericias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) y entre las evidencias levantadas se encuentra una vainilla percutada, la que será sometida a análisis por parte de peritos especializados.

Según se informó, la PDI está enfocada en revisar los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar los movimientos de los atacantes y entrevistar a los vecinos para establecer si los atacantes actuaron a pie o utilizaron algún vehículo para acercarse y escapar del lugar.