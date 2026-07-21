Publicado 21/07/2026 06:20

Chile.- Clases siguen suspendidas en comunas de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y RM

La Serena, 20 de julio de 2026. En la tarde noche de ayer domingo se produce en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvion producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile
La Serena, 20 de julio de 2026. En la tarde noche de ayer domingo se produce en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvion producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 21 Jul. (ATON) -

La suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya mencionadas.

El Ministerio de Educación informó que, debido a las dificultades generadas a causa de las precipitaciones, este martes 21 y mañana miércoles 22 de julio se suspenderán las clases en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama.

También habrá suspensión de actividades lectivas este martes 21 de julio en las provincias de Copiapó (comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera), en Atacama.

En el caso de la Región de Valparaíso se aplicará la misma medida durante este martes 21 de julio en las provincias de Petorca (comunas de Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar) y Marga Marga (comunas de Quilpué, Villa Alemana, Olmué y Limache).

En la Región Metropolitana también se suspenderán las clases en las comunas de Tiltil y San José de Maipo también martes 21 de julio.

La suspensión regirá para los centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya mencionadas.

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